Sanità: Fnopi, infermieri minacciati dai no vax, interverremo a tutela di professionisti e cittadini (2)

- "E’ nostro dovere intervenire. Lo è per tutelare i colleghi presidenti e professionisti e come infermieri per garantire ai cittadini di essere sempre in prima linea per garantire la loro salute". Così Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. "Abbiamo fin dall’inizio invitato tutti i professionisti a rispettare la norma di legge e da parte nostra - continua Mangiacavalli - continueremo a sensibilizzare rispetto all’importanza della vaccinazione. Per un infermiere è un dovere verso i cittadini, verso i colleghi e anche verso la scienza in cui crediamo. La professione infermieristica aderisce ai principi dell’etica professionale che guida scienza e coscienza degli infermieri in scelte che rispondono al principio inderogabile di tutela della salute delle persone e riconosce il valore delle evidenze scientifiche come base del suo agire professionale. Quantificare con esattezza gli infermieri vaccinati contro la pandemia - aggiunge ancora Mangiacavalli - è un'operazione complessa, ma si può stimare che oggi lo siano più del 90 per cento di tutti gli iscritti agli albi che sono oltre 456mila. Questo considerando però che ci si avvicina al 100 per cento di vaccinati tra gli infermieri dipendenti Ssn, tranne rare eccezioni 'attendiste' o per cause verificate che sono nell'ordine del centinaio. Ma la percentuale si abbassa, no vax a parte che tra i nostri professionisti sono davvero in percentuali inferiori allo 0,5 per cento, per i liberi professionisti, che inizialmente non sono stati considerati tra le priorità nelle campagne vaccinali e quindi in molti sono ancora in fase di vaccinazione". (Ren)