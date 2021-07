Russia: Lavrov, inaccettabile tendenza da Ue e Usa a imporre sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Europei e statunitensi si allontanano progressivamente dalla cultura della diplomazia e del negoziato. Lo ha dichiarato in una intervista all'agenzia di stampa "Interfax" il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, commentando le indiscrezioni apparse sui media occidentali in merito all'accordo tra Stati Uniti e Germania sul Nord Stream 2 che collegherebbe la realizzazione del progetto alle garanzie per l'Ucraina, "Qualsiasi minaccia di sanzioni - nuove, vecchie o attuali - non può essere accettata, poiché possono essere imposte solo dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. I nostri colleghi occidentali, in primis gli Stati Uniti e l'Unione europea, che sta attivamente adottando queste 'cattive abitudini', si lasciano spesso trascinare dalle sanzioni. Non sono più interessati alla cultura della diplomazia e del negoziato. Anzi, lo stanno perdendo. Vogliono risultati immediati", ha affermato il capo della diplomazia russa, citando ad esempio le reazioni al caso del volo Ryanair dirottato in Bielorussia. "Le sanzioni sono già state annunciate. L'inchiesta, alla quale le autorità bielorusse sono state invitate da tempo, è in corso nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Icao) a Montreal e si concluderà solo a settembre. Allo stesso tempo, mentre chiedono regolarmente e pubblicamente indagini oneste, i Paesi occidentali hanno già imposto sanzioni", ha affermato il ministro russo, paragonando il caso alla situazione in atto in diversi ambiti nei rapporti con Mosca.(Rum)