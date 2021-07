Giubileo 2025: Draghi e Garofoli incontrano a Chigi monsignor Fisichella e Bell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, hanno incontrato oggi a Palazzo Chigi monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, e monsignor Graham Bell, sottosegretario del medesimo Pontificio Consiglio. Al centro del colloquio - si legge in una nota di palazzo Chigi - i temi legati alla preparazione del Giubileo del 2025. (Com)