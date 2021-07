Decreto Semplificazioni: Fd'I, fiducia è sintomo maggioranza dilaniata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini, "l'ennesima fiducia posta dal governo Draghi è il sintomo di una maggioranza dilaniata e ormai allo sbando. È venuto meno il rapporto tra l'esecutivo e le Aule parlamentari - continua il parlamentare in una nota -, sedi del reale dibattito politico come previsto dalla Costituzione. Anche la conferenza dei capigruppo, come denunciato dal presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, è diventata uno strumento formale privo di ogni efficacia". L'esponente di Fd'I aggiunge: "Ci appelliamo al presidente della Camera Fico e alla presidente del Senato Casellati, affinché si facciano garanti del senso delle Istituzioni e invitino maggioranza e governo a recuperare il rispetto delle opposizioni". (Com)