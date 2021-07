Germania: Merkel, il Covid è in crescita esponenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fattore di riproducibilità del Covid-19 in Germania ha superato “in maniera permanente” il valore critico di 1: ciò significa “una crescita esponenziale” del virus, dovuto alla più contagiosa variante Delta. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso della conferenza stampa d'estate che sta tenendo a Berlino. Secondo Merkel, è di fondamentale importanza rispettare le regole di igiene e sul distanziamento al fine di “meglio controllare” la diffusione del Covid-19. Tuttavia, ha evidenziato la cancelliera, “la chiave per superare la pandemia, il solo mezzo, è la vaccinazione”. Merkel ha proseguito: “Tutti rivogliamo la normalità, ma non la raggiungiamo da soli, bensì come comunità, perciò sono necessarie molte più vaccinazioni e ciascuna conta”. Secondo la cancelliera, infatti, “ogni singola vaccinazione è un piccolo passo verso la normalità per tutti”.(Geb)