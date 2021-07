Imprese: Candiani (Microsoft Italia), fornire a giovani strumenti per costruirsi un futuro nella società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra missione è fornire gli strumenti e la tecnologia necessaria perché le persone possano esprimere il loro potenziale, creando opportunità che non lascino indietro nessuno. Lo ha detto Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, intervenuta oggi al webinar “10 progetti per i ragazzi del Beccaria” organizzato dalla Fondazione Francesca Rava e dal Tribunale per i minorenni di Milano. “Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di costruire il proprio futuro all’interno della società: noi collaboriamo con la Fondazione Rava in tante attività, e quella presentata oggi ci sta particolarmente a cuore essendo rivolta a Milano”, ha detto. (Rem)