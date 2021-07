Croazia: Covid, premier Plenkovic conferma introduzione di nuove misure in Dalmazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic ha annunciato oggi che l'Unità di crisi introdurrà nuove misure restrittive nella costa dell'Adriatico al fine di limitare la diffusione del Covid-19. Nella parte aperta al pubblico della seduta odierna del governo, Plenkovic ha avvertito contro il "significativo aumento di nuovi casi" in quell'area del Paese. "Dopo nove settimane molto positive, nelle ultime tre abbiamo avuto una stagnazione, ora abbiamo per la prima volta un aumento significativo di nuovi casi. Bisogna stare attenti. È evidente che il maggior numero di persone contagiate proviene da quattro contee e destinazioni turistiche della Dalmazia, ed è per questo che l'Unità di crisi in quella parte della Croazia introdurrà ulteriori misure epidemiologiche al fine di limitare la diffusione del virus", ha affermato Plenkovic. Per quanto riguarda il processo di vaccinazione sulla popolazione, Plenkovic ha affermato che 1,6 milioni di cittadini è stato vaccinato, ma che "c'è ancora chi ha delle difficoltà e ha paura". Plenkovic ha invitato dunque questa parte della cittadinanza a vaccinarsi, ricordando che fra gli attuali ricoverati il 94 per cento non è vaccinato. (segue) (Seb)