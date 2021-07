Croazia: Covid, premier Plenkovic conferma introduzione di nuove misure in Dalmazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia introdurrà lunedì 26 luglio delle nuove misure restrittive contro il Covid-19 per la zona costiera. Lo ha reso noto oggi il ministro dell'Interno croato, Davor Bozinovic, in un intervento per l'emittente "Nova Tv". Le misure si applicheranno alla Croazia adriatica alla luce del riposizionamento della costa del Paese fra le aree europee contrassegnate in arancione da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La costa croata dal 15 luglio non è più contrassegnata in verde sulla mappa, che viene aggiornata ogni settimana. I colori per le singole aree sono determinati dalla combinazione del numero di casi di Covid-19 negli ultimi 14 giorni per 100 mila abitanti e la percentuale della popolazione testata. (Seb)