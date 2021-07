Milano: Iannantuoni, quest’anno CorriBicocca dedicata a progetto dei ragazzi del carcere minorile “Beccaria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Milano-Bicocca è orgogliosa di collaborazione con la Fondazione Francesca Rava: quest’anno la corsa podistica CorriBicocca sarà dedicata a un progetto innovativo dei ragazzi del carcere minorile “Beccaria” a Milano, affinché lo sport – con i suoi principi di correttezza – formi questa alleanza tra studenti universitari, docenti, tutto il personale e i ragazzi del “Beccaria”. Lo ha detto Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università Milano-Bicocca, intervenuta oggi al webinar “10 progetti per i ragazzi del Beccaria” organizzato dalla Fondazione Francesca Rava e dal Tribunale per i minorenni di Milano. “Questo è il futuro che dobbiamo costruire insieme: un’alleanza per migliorarci tutti”, ha detto. (Rem)