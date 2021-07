Covid: in Sardegna cala l'età media dei ricoverati, ora è di quasi 34 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'età media dei ricoverati negli ospedali sardi con sintomi lievi da Covid è passata da 46 a quasi 34 anni. Lo si apprende dall'Ats Sardegna. Il commissario straordinario Massimo Temussi ha precisato che la situazione nei reparti è sotto controllo e il numero dei ricoveri è più basso di quello reale perché si è abbassata l'età media dei pazienti con sintomi che sono lievi: i pazienti giovani restano in ospedale per un periodo breve e poi vengono rimandati a casa per seguire la terapia farmacologica. Proprio per questo l'Ats ha aumentato i posti di osservazione breve che diventano 25. Ats Sardegna, inoltre, conferma il termine ultimo di giovedì per i 300 operatori sanitari che ancora non si sono vaccinati per i quali, se non aderiranno alla campagna vaccinale, scatteranno provvedimenti. (Rsc)