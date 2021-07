Decreto Semplificazioni: Lollobrigida (Fd'I), fiducia inutile e insensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una questione di fiducia inutile, insensata". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo in Aula in merito all'apposizione della questione di fiducia da parte del governo sul decreto Semplificazioni e governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Un atteggiamento intollerabile, non sostenibile", ha continuato il parlamentare, secondo cui l'esecutivo "è inefficiente perché non porta risultati agli italiani. Ci aspettiamo che il presidente della Camera, Fico, e quello del Senato, Casellati, difendano il processo legittimo delle forze politiche di contribuire all'interesse della nazione con il confronto". (Rin)