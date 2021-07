G0: Cingolani, priorità siano decarbonizzazione e protezione degli ecosistemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rivolgere una “attenzione prioritaria” alla protezione delle terre degradate e garantire un processo di decarbonizzazione e di riduzione di tutte le emissioni di gas serra. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento in apertura dei lavori della ministeriale G20 Ambiente, Clima ed Energia. Secondo Cingolani, le soluzioni devono essere basate “sugli ecosistemi per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la povertà”. “Sono uno strumento permanentemente cruciale, ma non dovrebbero sostituire l'urgente e prioritaria necessità di decarbonizzazione e riduzione di tutte le emissioni di gas serra”, ha aggiunto. “L'attenzione prioritaria dovrebbe anche essere rivolta alla protezione, conservazione, gestione sostenibile e ripristino delle terre degradate, alla gestione sostenibile delle acque, degli oceani e dei mari. Inoltre, è fondamentale riconoscere il grave impatto dei rifiuti marini, e in particolare dei rifiuti marini di plastica, tra l'altro, sugli ecosistemi marini e sulle coste”, ha proseguito. (segue) (Res)