G0: Cingolani, priorità siano decarbonizzazione e protezione degli ecosistemi (2)

- Il ministro ha poi ricordato che un “uso sostenibile e circolare delle risorse, comprese le città sostenibili e circolari: l'efficienza delle risorse e l'economia circolare sono strumenti importanti per lo sviluppo sostenibile e possono contribuire in modo significativo al consumo e alla produzione sostenibili, nonché ad affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'inquinamento”. “Le città e, più in generale, il coordinamento tra tutti i livelli di governo, hanno un ruolo cruciale da svolgere e il loro potenziale di innovazione dovrebbe essere raccolto per sostenere la ripresa e la transizione verso la società che vogliamo vedere”, ha chiarito Cingolani. (Res)