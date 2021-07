Germania: Merkel, supereremo pandemia Covid solo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania supererà la pandemia di Covid-19 soltanto con uno sforzo comune della sua popolazione. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso della conferenza stampa d'estate che sta tenendo a Berlino. Merkel ha rivolto un appello ai connazionali ancora insicuri in merito a farsi vaccinare contro il coronavirus. In particolare, la cancelliera ha dichiarato: “Il vaccino non protegge soltanto voi, ma anche chi per voi è importante, coloro per cui vi preoccupate, a cui siete legati, chi amate”. La cancelliera ha, quindi, evidenziato che la vaccinazione contro il Covid-19 “protegge contro la malattia, ma anche dalle restrizioni alla vita quotidiana” per il contenimento dei contagi. “Più ci vacciniamo, più saremo liberi, non solo come singoli, ma come società”, ha rimarcato Merkel. La cancelliera ha, infine, rivolto un appello a quanti è stato già somministrato il preparato contro il Covid-19: “Cercate di convincere gli altri a vaccinarsi, supereremo la pandemia soltanto insieme”. (Geb)