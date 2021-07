Lombardia: Scurati (Lega), Regione al fianco dei comuni per sostenere iniziative sportive all’aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo del bando “Sport Outdoor 2021”, dedicato alla creazione di strutture all’aperto, è “la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, in autonomia oppure attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio, creando esperienze positive di sinergia tra le amministrazioni pubbliche e le stesse realtà sportive per la gestione e manutenzione degli spazi”. Lo afferma in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ricordando che gli enti locali potranno presentare la domanda per il bando a partire dalle ore 10 di venerdì 30 luglio. “Ancora una volta Regione Lombardia interviene in risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione sanitaria e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, che hanno costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi, soprattutto di chi opera al chiuso, e hanno generato una grande richiesta di spazi all'aperto per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza", ha detto, aggiungendo che gli interventi previsti consentiranno “la valorizzazione e rigenerazione di aree verdi urbane e periurbane, rendendole completamente accessibili mediante l'allestimento e l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto, a corpo libero accessibili ai soggetti con disabilità od alla creazione di aree di playground attrezzate”. Un passaggio, ha concluso, che vede quindi la Lombardia “in prima linea in tutti i campi per una ripartenza concreta e a lungo sostenibile". (Rem)