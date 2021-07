Trasporto aereo: Emirati, collisione tra due velivoli all’aeroporto principale di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collisione tra un aereo della compagnia low cost FlyDubai e la compagnia del Bahrein Gulf Air è avvenuta questa mattina all’aeroporto internazionale di Dubai, senza causare alcun danno alle persone. FlyDubai ha dichiarato ha uno dei suoi Boeing 737-800 diretto in Kirghizistan è rimasto coinvolto in un incidente sulla pista, ritardando di sei ore la partenza. Anche la compagnia aerea Gulf Air ha dichiarato che un suo aereo è stato danneggiato dalla collisione. A causa dell’incidente, l’aeroporto internazionale di Dubai è stato costretto a chiudere una delle due piste per 2 ore.(Res)