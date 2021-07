India: maxi-blitz del fisco nelle sedi del quotidiano “Dainik Bhaskar”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del fisco dell’India hanno effettuato oggi una serie di blitz nelle sedi di uno dei più importanti quotidiani del Paese, il “Dainik Bhaskar”, un’operazione che giornalisti e politici di opposizione ritengono essere una ritorsione per le critiche sollevate dalla testata al governo per la gestione della pandemia di Covid-19. I blitz sono scattati in ben quattro sedi della società editrice del quotidiano, inclusa quella principale nello Stato di Madhya Pradesh. La portavoce dell’autorità fiscale indiana, Surabhi Ahluwalia, ha confermato la notizia ma non ha diffuso altri dettagli sul dossier, limitandosi a osservare come accada “usualmente” che il fisco conduca perquisizioni alla ricerca di prove di evasione fiscale. (segue) (Inn)