India: maxi-blitz del fisco nelle sedi del quotidiano “Dainik Bhaskar” (2)

- Il “Dainik Bhaskar” è tra i quotidiani più diffusi in lingua hindi, con una tiratura di oltre 4 milioni di copie. Secondo il Club della stampa dell’India, il blitz sarebbe stato una forma di ritorsione per i numerosi attacchi della testata al Partito del popolo indiano (Bjp), al potere dal 2014 con il primo ministro Narendra Modi, in particolare durante la seconda ondata della pandemia. L’associazione “condanna simili atti di intimidazione da parte del governo per scoraggiare l’indipendenza dei media”, si legge in un comunicato. Il direttore nazionale del “Dainik Bhaskar”, Om Gaur, ha raccontato che durante l’operazione sono stati sequestrati smartphone e laptop dei giornalisti. (segue) (Inn)