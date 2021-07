India: maxi-blitz del fisco nelle sedi del quotidiano “Dainik Bhaskar” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il blitz è il risultato del nostro giornalismo aggressivo, soprattutto durante la seconda ondata pandemica ad aprile. A differenza di alcuni altri organi di informazione, abbiamo raccontato come la gente stesse morendo per la mancanza di ossigeno e di posti letto in ospedale”, ha spiegato Gaur secondo cui l’inchiesta del fisco “non cambierà nulla: continueremo a fare buon giornalismo”. L’ultimo articolo “scomodo” da parte del “Bhaskar” risale ai giorni scorsi, quando il “Washington Post” e altre testate internazionali hanno rivelato l’uso dello spyware Pegasus da parte del governo indiano contro figure dell’opposizione, attivisti e giornalisti. Il quotidiano è stato uno dei pochi in lingua hindi a dare risalto all’inchiesta. (Inn)