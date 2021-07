Cina: Shanxi, Pil regionale cresce del 12 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, è ammontato a 960,67 miliardi di yuan (circa 148,42 miliardi di dollari Usa) nel primo semestre 2021, con un aumento su base annua del 12,2 per cento, secondo i dati dell'Ufficio di statistica provinciale. Nello stesso periodo, il valore aggiunto dell'industria primaria della città ha raggiunto i 33,04 miliardi di yuan, con un aumento del 12,5 per cento su base annua. Quello delle industrie secondarie e terziarie ha raggiunto i 451,63 miliardi di yuan e i 475,99 miliardi di yuan, con un aumento rispettivamente del 13,8 per cento e del 10,9 per cento su base annua. Il valore aggiunto dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca dello Shanxi ha raggiunto i 35,86 miliardi di yuan nel periodo gennaio-giugno, in crescita dell'11,9 per cento su base annua, ovvero 10,1 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita dello stesso periodo nel 2020. (Cip)