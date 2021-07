Libia: Stati Uniti auspicano ritiro forze straniere e mercenari prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti auspicano il ritiro delle forze straniere e dei mercenari dalla Libia prima delle elezioni previste per il 24 dicembre. Lo ha dichiarato ieri il sottosegretario di Stato per gli affari politici degli Stati Uniti, Victoria Nuland, secondo quanto riferisce televisiva panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. “Sia la Turchia che la Russia hanno affermato di essere disposte a sostenere il ritiro della forze mercenarie, ma vogliono farlo insieme", ha detto la Nuland alla commissione per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti. "Stiamo lavorando con l'attuale inviato delle Nazioni Unite, il signor Jan Kubis, su come potrebbe funzionare", ha aggiunto l’esponente statunitense.(Lit)