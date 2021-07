Polonia: portavoce governo, accordo Usa-Germania su Nord Stream 2 non è positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è sorpresa dalla decisione degli Stati Uniti di consentire il proseguimento della costruzione del Nord Stream 2. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller. “Dall’inizio, e non cambieremo opinione, evidenziamo che quello del gasdotto Nord Stream 2 è un progetto geopolitico che destabilizza la situazione politica in Europa centro-orientale”, ha dichiarato. “Purtroppo, tanto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, quanto il presidente russo, Vladimir Putin, hanno sulla coscienza la questione di una potenziale destabilizzazione della situazione” nella regione. Su questo non c’è l’assenso della Polonia. Sfortunatamente nell’Unione europea non c’è stata una reazione adeguata a livello comunitario e anche a livello di Partito popolare europeo (Ppe)”, ha continuato Muller. “Il governo tedesco sta realizzando gli interessi della Russia”, ha detto il portavoce. (segue) (Vap)