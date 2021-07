Cina: Heilongjiang, commercio estero regionale in crescita del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dell'Heilongjiang, nel nord-est della Cina, ha visto il suo commercio estero crescere del 18,4 per cento su base annua nel primo semestre 2021, raggiungendo i 93,15 miliardi di yuan (circa 14,4 miliardi di dollari Usa), secondo quanto riferito dalle autorità doganali locali. Nel periodo, le importazioni della provincia sono aumentate del 18,6 per cento a 73 miliardi di yuan. Le esportazioni sono ammontate a 20,15 miliardi di yuan, in aumento del 17,7 per cento su base annua. La crescita delle esportazioni di Heilongjiang è stata trainata principalmente dalle esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici, che hanno raggiunto 8,72 miliardi di yuan da gennaio a giugno. Le importazioni di gas naturale sono aumentate del 178 per cento, raggiungendo i 4,66 miliardi di metri cubi. Il valore commerciale dell'Heilongjiang con il principale partner commerciale, la Russia, è aumentato del 18,4 per cento a 59,95 miliardi di yuan, pari al 64,4 per cento del volume del commercio estero della provincia. (Cip)