Cina: Pechino metterà in circolo più riserve statali di metalli

- La Cina distribuirà entro fine luglio un altro lotto di riserve nazionali, tra cui 30 mila tonnellate di rame, 90 mila tonnellate di alluminio e 50 mila tonnellate di zinco. Lo fa sapere la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma insieme all'Amministrazione nazionale per le riserve alimentari e strategiche. "Le riserve nazionali cinesi sono abbondanti e in grado di raffreddare il mercato", ha affermato Xu Gaopeng, un funzionario dell'amministrazione. Dall'inizio di quest'anno, i prezzi delle materie prime sfuse sono aumentati anche a causa della pandemia di Covid-19 e gli squilibri tra domanda e offerta, causando pressioni alle medie e piccole imprese. Per mantenere l'ordine di mercato, lo scorso 5 luglio la Cina ha rilasciato 100 mila tonnellate di rame, alluminio e zinco dalle sue riserve nazionali. (Cip)