Germania: oggi sentenza su vedova terrorista Stato islamico (2)

- Militante nello Stato islamico dal 2014, “Deso Dogg” figurava nell'elenco dei terroristi redatto dalle autorità degli Stati Uniti. Sulla vedova del rapper pendono diversi capi di imputazione. La donna è accusata di militanza in un'organizzazione terroristica e di aver messo in pericolo lo sviluppo fisico e psicologico dei propri figli portandoli in un teatro di guerra, in tal modo violando gravemente il dovere di cura ed educazione della prole. Inoltre, a mezzo di e-mail, la vedova di Cuspert avrebbe tentato di reclutare per lo Stato islamico altre donne in Germania. La donna è poi accusata di tratta di esseri umani e di crimini contro l'umanità, perché avrebbe ridotto in schiavitù due giovani yazide presso la propria abitazione a Raqqa. Infine, la donna è accusata di aver violato la legge tedesca sul controllo delle armi da guerra, perché possedeva un fucile d'assalto Kalashnikov. (Geb)