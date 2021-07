Vaccino: Fondazione Gimbe, tra over 60 2,2 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’88 per cento degli over 60 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, con un incremento settimanale irrisorio a livello nazionale (+0,4 per cento) e nette differenze regionali: mentre Puglia, Umbria, Lazio, Lombardia e Toscana hanno superato il 90 per cento, la Sicilia rimane ferma al 79 per cento. Questi i dati diffusi nel monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, In dettaglio: over 80: degli oltre 4,4 milioni, 4.098.799 (91,5 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 132.157 (2,9 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose; fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 4.781.739 (80,2 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 513.802 (8,6 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose; fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 5.061.234 (68 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.144.838 (15,4 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. (segue) (Ren)