Vaccino: Fondazione Gimbe, tra over 60 2,2 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose (2)

- A fronte della diffusione di questa variante che si avvia a diventare prevalente, continuano a preoccupare i quasi 4 milioni di over 60 a rischio di malattia grave non coperti dalla doppia dose di vaccino. Prosegue la Fondazione Gimbe; In dettaglio: 2,15 milioni(12 per cento) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose con rilevanti differenze regionali (dal 21 per cento della Sicilia al 6,9 per cento della Puglia) e 1,79 milioni(10 per cento) sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose. "L’incremento delle coperture rispetto alla scorsa settimana – puntualizza Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – è quasi esclusivamente legato al completamento di cicli vaccinali: in altri termini, continua a stagnare il numero di over 60 che ricevono la prima dose, segno di una persistente esitazione vaccinale in questa fascia di età". Peraltro, il trend di somministrazione delle prime dosi per fasce di età conferma l’appiattimento delle curve degli over 80 e delle fasce 70-79 e 60-69 e una flessione per tutte le altre classi d’età, con notevoli differenze di copertura tra le varie classi anagrafiche. (Ren)