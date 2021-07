Migranti: Spagna, 200 irregolari entrano a Melilla saltando la recinzione con il Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore di questa mattina, circa 200 immigrati irregolari di origine subsahariana sono riusciti ad entrare a Melilla, città autonoma spagnola in territorio nordafricano, superando la recinzione che separa la frontiera con il Marocco. Secondo il media locali, non è ancora stato comunicato se ci sono stati dei feriti tra le forze di sicurezza che sorvegliano la zona. Si tratta del terzo scavalcamento della recinzione di Melilla, alta circa sei metri, negli ultimi dieci giorni, dopo quello del 12 luglio, con l'accesso di 119 migranti, del 14 luglio, che ha permesso l'arrivo irregolare di circa 20 persone. Il governo locale e le associazioni professionali dei sindacati della Guardia civil e della Polizia nazionale hanno denunciato in varie occasioni la "violenza usata" nei loro confronti di fronte ai dispositivi di sicurezza che cercano di fermare gli ingressi irregolari.(Spm)