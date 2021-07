Covid: Asl Roma 5, superate le 500 mila vaccinazioni al drive-in Valmontone outlet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al drive-in al Valmontone outlet sono state superate le 500 mila vaccinazioni. Lo rende noto la Asl Roma 5. "Nato dalla collaborazione tra assessorato alla Salute della Regione Lazio, Asl Roma5, e Valmontone Outlet, è stato inaugurato ad aprile il primo drive-in vaccinale della Regione Lazio: la struttura, probabilmente il drive-in vaccinale più grande di Europa è diventata operativa il 24 aprile - si legge in una nota -. Il 7 maggio è stato attivato l'impianto di illuminazione che ha consentito di operare in notturno, prima per la partecipazione nei giorni 15/16 maggio al primo 'open night' previsto dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio, poi a regime. Il 10 giugno 2021, con l'avanzare della stagione estiva, si è provveduto alla copertura dell'area di stazionamento dove gli utenti attendono, sempre in auto, in osservazione. I progettisti, nell'ispirarsi al modello di Denver, in Colorado (un drive-in in grado, appunto, di vaccinare migliaia di persone al giorno) avevano pensato ad una struttura in grado di erogare "almeno 2.000 vaccini al giorno". Oggi sappiamo che si è andati ben oltre le previsioni. Inizialmente individuato quale Hub regionale – insieme a La Vela di Tor Vergata – per la somministrazione del vaccino a vettore virale Janssen di J&J, dalla seconda metà di maggio il centro propone un'offerta standard di oltre 2500 vaccini/die Pfizer (tra prime e seconde dosi), in aggiunta alle iniziali 1.000 slot quotidiane Janssen. Da tale periodo vengono stabilmente effettuate mediamente circa 3 mila somministrazioni quotidiane, nella fascia oraria 8:00 – 22:00". (segue) (Rer)