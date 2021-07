Covid: Asl Roma 5, superate le 500 mila vaccinazioni al drive-in Valmontone outlet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il drive-in è inoltre dotato di una area dedicata alla somministrazione del vaccino a mrna Moderna, per l'utenza portatrice di condizioni di fragilità, nonché per l'utenza under 60 che, avendo ricevuto la prima dose del vaccino Vazzevria (precedentemente Astrazeneca), opti per la seconda somministrazione "eterologa". "Dal 26 luglio - continua la nota -, in ultimo, partirà una ulteriore linea vaccinale dedicata alla somministrazione del vaccino Moderna aperta ad oltre 400 prenotazioni/die, trasformando l'hub in questione in uno dei pochi punti vaccinali caratterizzato da una offerta completa di tutti i prodotti vaccinali attualmente autorizzati in Italia. La struttura, nella quale la direzione della Asl Roma 5 e la Regione Lazio hanno creduto sin dall'inizio della progettazione, ha rappresentato, con le circa 135.000 somministrazioni fin qui effettuate, uno dei principali punti di riferimento per l'utenza non solo della Asl Roma 5, ma di tutta la Regione, con particolare riguardo, oltre che alla popolazione di Roma Capitale, alle aree della provincia di Frosinone e Latina". (segue) (Rer)