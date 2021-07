Covid: Asl Roma 5, superate le 500 mila vaccinazioni al drive-in Valmontone outlet (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le auto vengono seguite in tutti i loro spostamenti da personale "flussista", fino al "Punto di osservazione" dove le condizioni degli utenti, che non scendono mai dalle auto, sono attentamente monitorate da personale sanitario della Asl Roma 5. È operativa, in ultimo, una struttura medicalizzata per l'accoglienza di pazienti che presentino reazioni critiche, che saranno aiutati a raggiungere il "padiglione medicalizzato" da personale sanitario. Dall'accettazione al check-out senza mai scendere dall'auto e in grande sicurezza, in meno di 25 minuti, il progetto del grande drive-in Vaccinale di Valmontone continua a funzionare e continuerà a vaccinare fino alla fine della campagna vaccinale che sarà decretato dall'Assessorato. "Intanto la nostra Asl - conclude il Direttore Santonocito - ha superato le 500 mila somministrazioni (di cui ben 135 mila al drive-in Valmontone), mentre gli utenti già vaccinati sono già 235 mila". (Rer)