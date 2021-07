20 anni di Nova: Casu e Pelonzi (Pd), sentito ringraziamento a tutta la redazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri ad Agenzia Nova per i suoi vent'anni d'attività da parte di tutto il Pd e il gruppo Pd in Campidoglio. Un sentito ringraziamento a tutta la sua redazione per l'impegno quotidiano e per il grande lavoro svolto e per l'eccellente servizio offerto, anche nelle situazioni più difficili di questo lungo e critico periodo di pandemia. Un saluto e un ringraziamento speciale al direttore generale Fabio Squillante e al direttore responsabile Enrico Singer. Sinceri auguri anche per le future attività che l'Agenzia Nova continuerà a svolgere nei prossimi anni, con certo impegno, dedizione e professionalità. Questi gli auguri del segretario del Pd Roma Andrea Casu e il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)