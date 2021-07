Egitto: ambasciatore cinese sottolinea interesse Pechino per sviluppo partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese al Cairo, Liao Liqiang, è tornato a parlare della prima visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi in Egitto dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. La missione avvenuta nei giorni scorsi, secondo il diplomatico, mostra il “grande interesse” di Pechino per lo sviluppo della partnership strategica tra i due Paesi. In un nota stampa dell'ambasciata cinese al Cairo, l'ambasciatore ha aggiunto che il presidente Abdel Fatah al Sisi ha sottolineato, durante il suo incontro con Wang Yi , le modalità per sostenere la cooperazione bilaterale tra i due Paesi al fine di promuovere la pace regionale e stabilità, rilevando che Pechino apprezza il ruolo dell'Egitto in tutte le questioni regionali e internazionali. Liao ha affermato che gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai hanno concordato all'unanimità di accettare l'Egitto come partner di dialogo: questo sviluppo, secondo l’ambasciatore, consentirà al Cairo di avere un maggiore ruolo negli affari regionali e internazionali. Il diplomatico ha poi sottolineato l'aspirazione di Pechino a lavorare con il Cairo per costruire “un futuro comune e stabilire relazioni esemplari per i paesi sino-arabi e le comunità sino-africane”. (Cae)