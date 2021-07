Taiwan: Covid, ordinati altri 36 milioni di vaccini Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha ordinato altri 36 milioni di dosi del vaccino anti-Covid a marchio statunitense Moderna. Lo hanno riferito le autorità dell'Isola. Taiwan ha ricevuto fino ad oggi circa nove milioni di dosi di vaccini Moderna e AstraZeneca, tra cui quasi sei milioni di dosi donate da Giappone e Stati Uniti, che hanno consentito di accelerare il programma di vaccinazione dell'Isola. Il portavoce del governo taiwanese, Lo Ping-cheng, ha confermato che il nuovo ordine per i vaccini Moderna, che si aggiunge ai 5 milioni di dosi già ordinate, è stato firmato nella giornata di ieri, 21 luglio. "La quantità è superiore ai 30 milioni di dosi previste inizialmente", ha detto Lo, che non ha fornito stime delle tempistiche per l'arrivo delle forniture. (Cip)