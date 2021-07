© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci anni dalla strage di Utoya, dove furono uccisi 69 giovani laburisti di Auf, in politica per la costruzione di un mondo migliore. La loro luce non si spegnerà mai. Così il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola, sul proprio profilo Twitter, nel ricordare il decennale della strage di Utoya, in Norvegia. (Res)