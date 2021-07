© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento al tribunale dei minori di Milano si è detto favorevole all'obbligatorietà vaccinale per gli insegnanti. "Sono assolutamente d’accordo, come sono d’accordo per il green pass, lascio ad altri poi definire in che luoghi, ma ribadisco che sono favorevole all’obbligo per gli insegnanti, per il personale sanitario e altre categorie specifiche". (Rem)