Monza: 350mila euro per contrastare incidenti stradali provocati da alcol e droga

- Un finanziamento da 350mila euro per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali provocati da alcol e droga. È questo il progetto "responsabilmentegiovani", proposto dal Comune di Monza. Secondo Istat sono in aumento i casi di guida in stato di ebrezza, con una percentuale di incidenti che passa dall'1,2 per cento del 2001 al 4 per cento del 2019. Aumentano, invece, da 0,1 a 1,4 quelli legati alla guida sotto l'effetto di droghe. "Prevenzione e repressione sono i due obiettivi di questo progetto. - spiega in una nota l'assessore alla Sicurezza e Mobilità del comune di Monza Federico Arena - Far crescere la cultura della sicurezza stradale, limitare l'abuso di alcol, contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani e potenziare l'attività di controllo su strada delle forze dell'ordine sono la risposta al fenomeno degli incidenti stradali causati dall'assunzione di alcol o droga". "È urgente dare una risposta a queste nuove e drammatiche emergenze" è stato il commento del sindaco Dario Allevi. (Com)