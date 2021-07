Kosovo: premier Kurti, accoglieremmo con piacere il riconoscimento dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia sarebbe un segno che Atene è pronta ad assumere un ruolo di primo piano nella regione dei Balcani. Lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, in un’intervista al quotidiano greco “To Vima” rilasciata durante la recente visita nel Paese ellenico. "Siamo grati alla Grecia per il suo sostegno e l'atteggiamento positivo nei confronti della Repubblica del Kosovo nei processi di integrazione sia nella regione che in Europa. Apprezziamo molto l'atteggiamento costruttivo nei confronti del nostro Paese, che la Grecia ha dimostrato ancora una volta con il sostegno dato a favore della liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. La Grecia deve stare al fianco del popolo del Kosovo e dare una mano. La Grecia e il Kosovo dovrebbero rafforzare le proprie relazioni a causa della lunga storia comune, dell'obiettivo comune di stabilità e pace nei Balcani e il lungo futuro comune”, ha detto Kurti. (segue) (Gra)