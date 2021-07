Kosovo: premier Kurti, accoglieremmo con piacere il riconoscimento dalla Grecia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha affermato, inoltre, che un secco “no comment” sarebbe il modo migliore per giudicare i non-paper circolati di recente sulla regione dei Balcani. "Dobbiamo muoverci verso l'integrazione europea ed euro-atlantica. Il Kosovo non ha problemi. L'Ue e la Nato sono sia i nostri valori che la nostra destinazione. Sapendo che l'attuale quadro regionale non può prepararci per l'adesione all'Ue, al vertice di Tirana ho proposto di aggiornare il Cefta in Sefta (Accordo di libero scambio dell'Europa sudorientale) basato sul modello Efta-See che eleverebbe l'intera regione e supererebbe gli ostacoli attualmente in essere. Speriamo sicuramente che la Commissione europea possa prendere seriamente in considerazione questa proposta e avviare un dialogo che porti a risultati concreti. Siamo convinti che se percorreremo insieme questa strada, allora saremo in grado di affrontare le tante sfide e raggiungere il nostro obiettivo comune”, ha spiegato il premier kosovaro. (Gra)