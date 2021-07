Hong Kong: t7 persone condannate per aggressioni a manifestanti pro-democrazia nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Hong Kong ha condannato sette persone a pene detentive tra i tre anni e mezzo e i sette anni per aver attaccato nel 2019 manifestanti, giornalisti e passanti in una stazione ferroviaria durante alcune proteste antigovernative. Lo riferisce il canale di informazione "Channel News Asia". Wong Ying-kit, Ng Wai-nam, Tang Ying-bun, Choi Lap-ki e Tang Wai-sum sono stati giudicati colpevoli di sommossa e di ferimento intenzionale o cospirazione per ferire intenzionalmente e condannati fino a sette anni. Lam Koon-leung e Lam Kai-ming, che a differenza degli altri cinque si erano dichiarati colpevoli di disordini, hanno ricevuto una condanna a quattro anni e otto mesi. L'aggressione ai manifestanti pro-democrazia del 21 luglio 2019 nel distretto settentrionale di Yuen Long, da parte di oltre 100 attivisti che indossavano magliette bianche e brandivano bastoni, è stata una delle scene più violente dei disordini del 2019. L'attacco ha suscitato critiche alla polizia per quella che gli attivisti pro-democrazia hanno definito "una risposta lenta". (Cip)