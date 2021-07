Marocco: dipartimento di Stato Usa esprime preoccupazione per il giornalista Omar Radi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per una sentenza del tribunale marocchino che ha condannato il giornalista marocchino Omar Radi a sei anni di carcere. Lo ha riportato dal sito web d’informazione libico "Afrigate", ricordando che Price aveva provocato la reazione delle autorità marocchine con un commento simile alla sentenza del giornalista Soulaiman Raissouni, condannato a cinque anni di carcere. Il portavoce del dipartimento di Stato americano ha giudicato negativamente le condizioni del processo durante il quale Al Radi è stato condannato: "Siamo preoccupati per le condizioni per un processo equo nel caso del giornalista Omar Al Radi, condannato a sei anni di carcere il 19 luglio. Gli Stati Uniti stanno seguendo da vicino il caso”, ha detto Price, citato dal sito web. (Mar)