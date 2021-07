Hong Kong: in programma oggi udienza di quattro membri della redazione di "Apple Daily"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi un'udienza del processo a carico di quattro membri della redazione dell'ex quotidiano pro-democrazia di Hong Kong "Apple Daily", accusati del reato di "cospirazione per collusione con forze straniere". Lo riferisce il portale di notizie "Channel News Asia", specificando che il vicedirettore Chan Puiman, il caporedattore Fung Wai-kong e il redattore capo Yeung Ching-kei, che erano già stati arrestati per "collusione con forze straniere", sono stati nuovamente arrestati dopo aver ottenuto la libertà vigilata su cauzione. L'ex caporedattore esecutivo Lam Man-chung è stato arrestato ieri. Gli imputati si presenteranno davanti alla corte di West Kowloon. (Cip)