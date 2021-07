Giappone: Olimpiadi, l'ex premier Abe non presenzierà alla cerimonia di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, non presenzierà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo in programma domani, 23 luglio. Lo ha riferito l'emittente televisiva pubblica giapponese "Nhk", secondo cui l'ex premier ha assunto la decisione in considerazione dello stato di emergenza pandemia in vigore a Tokyo e dell'assenza di spettatori alla cerimonia, fatta eccezione per poche centinaia di alti dignitari. (Git)