Giappone: Olimpiadi, la first lady Jill Biden è partita alla volta di Tokyo

- La first lady statunitense Jill Biden è partita alla volta del Giappone, dove guiderà la delegazione Usa alle Olimpiadi estive di Tokyo. Il presidente Usa Joe Biden non presenzierà all'apertura dei Giochi, ma ha caratterizzato l'evento come un momento critico per esibire sostegno allo storico alleato, cruciale sul fronte economico e su quello strategico del contenimento della Cina. Jill Biden arriverà a Tokyo nel pomeriggio di oggi, e cenerà con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga e la moglie Mariko Suga presso il Palazzo Akasaka. Durante il soggiorno di tre giorni in Giappone, la first lady sarà ricevuta anche dall'imperatore Naruhito. (Git)