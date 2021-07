Covid: Undp, Oms e Università di Oxford, diseguaglianza vaccini minerà ripresa economica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diseguaglianza di forniture ddi vaccini contro il Covid-19 avrà un impatto duraturo e profondo sulla ripresa socio-economica nei Paesi a basso e medio reddito senza un'azione urgente per aumentare l'offerta e garantire un accesso equo, anche attraverso la condivisione delle dosi. È quanto emerge dai nuovi dati rilasciati oggi dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Università di Oxford nella loro “Global Dashboard for Covid-19 Vaccine Equity”. Un'accelerazione nell'aumento della produzione e della condivisione di dosi sufficienti di vaccino con i Paesi a basso reddito avrebbe potuto aggiungere 38 miliardi di dollari alle previsioni del Pil per il 2021 se ci fossero stati tassi di vaccinazione simili a quelli dei Paesi ad alto reddito, si legge in una nota congiunta. In un momento in cui i Paesi più ricchi hanno pagato migliaia di miliardi di incentivi per sostenere le economie in declino, ora è il momento di garantire che le dosi di vaccino siano condivise rapidamente, che tutte le barriere all'aumento della produzione di vaccini siano rimosse e che il sostegno finanziario sia garantito in modo che i vaccini vengano distribuiti equamente e dando luogo effettivamente a una ripresa economica globale. “Un prezzo elevato per una dose di vaccino contro il Covid-19 rispetto ad altri vaccini e ai costi di consegna potrebbe mettere a dura prova i fragili sistemi sanitari e minare l'immunizzazione di routine e i servizi sanitari essenziali e potrebbe causare picchi allarmanti di morbillo, polmonite e diarrea. Esiste anche un chiaro rischio in termini di opportunità perse per l'espansione di altri servizi di immunizzazione, ad esempio l'introduzione sicura ed efficace dei vaccini Hpv. I Paesi a basso reddito hanno bisogno di un accesso tempestivo a vaccini a prezzi sostenibili e di un sostegno finanziario tempestivo”, si legge nella nota di Undp, Oms e Università di Oxford. (segue) (Com)