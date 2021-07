Covid: Undp, Oms e Università di Oxford, diseguaglianza vaccini minerà ripresa economica globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In alcuni Paesi a basso e medio reddito, meno dell'1 per cento della popolazione è vaccinato: questo sta contribuendo a una ripresa a due velocità dalla pandemia di Covid-19", ha affermato l'amministratore dell'Undp, Achim Steiner. "È tempo di un'azione rapida e collettiva: questa nuova dashboard per l'equità dei vaccini contro il Covid-19 fornirà a governi, responsabili politici e organizzazioni internazionali approfondimenti unici per accelerare la consegna globale dei vaccini e mitigare i devastanti impatti socio-economici della pandemia", ha aggiunto Steiner. Secondo l’iniziativa congiunta, si prevede che i Paesi più ricchi si vaccinino più rapidamente e si riprendano economicamente più rapidamente dalla pandemia, mentre quelli più poveri non sono nemmeno stati in grado di vaccinare i loro operatori sanitari e la popolazione più a rischio e potrebbero non raggiungere i livelli di crescita pre Covid sino al 2024. Nel frattempo, la Delta e altre varianti stanno portando alcuni Paesi a ripristinare rigorose misure sociali di sanità pubblica. Ciò sta ulteriormente aggravando l'impatto sociale, economico e sanitario, soprattutto per le persone più vulnerabili ed emarginate. L'iniquità dei vaccini minaccia tutti i Paesi e rischia di invertire i progressi ottenuti con fatica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. (segue) (Com)