Covid: Undp, Oms e Università di Oxford, diseguaglianza vaccini minerà ripresa economica globale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniquità dei vaccini è il più grande ostacolo al mondo per porre fine a questa pandemia e riprendersi dal Covid-19", ha affermato il Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Dal punto di vista economico, epidemiologico e morale, è nell'interesse di tutti i Paesi utilizzare gli ultimi dati disponibili per rendere disponibili a tutti i vaccini salvavita". "Colmare il divario vaccinale è necessario per lasciarci alle spalle questa pandemia. La dashboard può aiutare a scalare e accelerare la consegna globale dei vaccini fornendo informazioni accurate e aggiornate non solo sul numero di vaccini somministrati, ma anche sulle politiche e i meccanismi attraverso i quali li mettiamo in armi ", ha affermato il dottor Thomas Hale, professore associato di Global Public Policy, Blavatnik School of Government, Università di Oxford. (Com)