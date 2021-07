Asia-Pacifico: la Cina contende a Singapore il mercato del combustibile marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore vede minacciato il proprio status di principale fornitore di combustibile marittimo nella regione asiatica. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", secondo cui la rapida espansione delle strutture portuali e di raffinazione della Cina insidiano la leadership della Città-Stato nel campo del "bunkering", che include anche la logistica del caricamento, dello scaricamento e dello stoccaggio del combustibile marittimo. Si tratta di un settore dal valore stimato in 30 miliardi di dollari nella sola regione asiatica, e nel quale per il momento Singapore detiene ancora una posizione dominante. La Cina sta però consolidando hub alternativi, come quello di Zhoushan, un arcipelago a sud di Shanghai, sulla costa orientale del Paese. La Cina sta edificando le sue più grandi e recenti raffinerie nell'area, grazie anche a politiche di incentivo fiscale appositamente introdotte da Pechino per agevolare lo sviluppo del settore. Singapore, che ad oggi è il primo hub mondiale per il rifornimento navale, ha venduto lo scorso anno circa 50 milioni di tonnellate di combustibile marittimo, pari a circa un quinto del totale mondiale. La società di consulenza OilChem stima che nel 2020 le vendite cinesi di combustibile navale siano aumentate per il quinto anno consecutivo a 16,9 milioni di tonnellate. (Fim)