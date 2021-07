G20: al via oggi a Napoli la ministeriale Ambiente, Clima ed Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Napoli la due giorni della ministeriale Ambiente, Clima ed Energia del G20 sotto la presidenza italiana. Sostenibilità e transizione ecologica sono due assi centrali della presidenza di turno dell’Italia. Non è un caso, quindi, che per la prima volta nella storia di questo formato dei grandi della terra, clima ed energia, vadano di pari passo in una riunione dei ministri delegati. Partendo da un approccio basato sul multilateralismo, la presidenza italiana si focalizza su tre pilastri: persone, pianeta e prosperità. Obiettivo ambizioso della presidenza italiana, come più volte ribadito, è quello di coniugare tutela dell’ambiente e spinta verso la crescita e il progresso. La direzione, tiene a precisare la presidenza italiana, deve essere quella di creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile e ciò dovrebbe tradursi nella dichiarazione finale che i ministri adotteranno a Napoli e sui cui le delegazioni stanno già lavorando da giorni. “Abbiamo scelto di far prevalere l’ambizione e di lavorare incessantemente a un documento comune tra tutti. Sappiamo bene che la transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in un’unica direzione, senza lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, padrone di casa della ministeriale, a cui saranno affidate le conclusioni nella conferenza stampa finale di venerdì 23 luglio. (segue) (Res)