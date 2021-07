G20: al via oggi a Napoli la ministeriale Ambiente, Clima ed Energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli le discussioni inizieranno questa mattina in una giornata dedicata all’Ambiente mentre venerdì a essere protagonisti saranno Clima ed Energia, per la prima volta uniti in un G20, segnale, questo, di una specifica attenzione alla crisi climatica in corso. Oggi è attesa la partecipazione ai lavori del commissario europeo con il portafoglio per l’ambiente e gli oceani, Virginijus Sinkevicius. Mentre venerdì a prendere parte alle sessioni della ministeriale sarà in rappresentanza dell’Unione europea, la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson. La discussione alla ministeriale si articolerà in tre principali macro-aree: biodiversità e protezione del capitale naturale e ripristino degli ecosistemi; uso efficiente delle risorse ed economia circolare; e finanza verde. (segue) (Res)